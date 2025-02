Detecta Frontera deuda fantasma

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, reveló que la administración anterior dejó un adeudo significativo debido a un presupuesto que no fue etiquetado, lo que representa una carga financiera que tomará meses sanear.

Ante esta situación, la edil señaló que ya se estableció comunicación con la ex tesorera municipal para que aclare en qué se utilizó dicho presupuesto. Se espera que al finalizar la semana o hasta el próximo lunes, se tengan respuestas concretas sobre la situación contable del municipio.

"Se identificó bien qué es, nada más se le preguntó el por qué no quedó esa participación dentro de las cuentas, y estamos en comunicación con ella. Son deudas fuertes, es una cantidad representativa que me llevará meses liquidarla, pero no se trata de venir a criticar, sino de trabajar", expresó Pérez Cantú.

La administración actual buscará mecanismos para solventar la deuda sin afectar el desarrollo de proyectos municipales, aunque no mencionó la cantidad exacta que está pendiente. Mientras tanto, la alcaldesa reiteró su compromiso de esclarecer el uso de los recursos y garantizar transparencia en la gestión pública.