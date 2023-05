Detectan caballos sueltos en la calle

FRONTERA COAH-. La mañana de ayer tres caballos anduvieron vagando por calles de la colonia occidental atravesándose a los automovilistas y el dueño no apareció, por ello Oscar del Bosque director de Fomento Agropecuario, hizo un exhorto a los propietarios de estos animales a ser conscientes y colaborar en el tema de seguridad.

Eran tres animales los que anduvieron en calles, banquetas y hasta viviendas de la calle Oaxaca de la colonia Occidental, causaron molestias y enojo a los automovilistas que por precaución no podías seguir su camino.

El director de Fomento Agropecuario exhortó a las personas a estar al pendiente de sus animales de lo contrario se tomarán medidas más drásticas.

Dijo que son constantes los reportes de animales sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari donde el riesgo es mucho peor pues por ahí circulan unidades de carga pesada y a alta velocidad, por lo que se pudiera presentar un accidente.

Mencionó que también la colonia Occidental es uno de los puntos donde con mayor frecuencia ocurre este problema que representa un riesgo para los automovilistas, así como daños materiales y hasta pudiera generar la pérdida de una vida.

Señaló que es importante seguir la instrucción sobre todo si no tiene una seña o fierro de errar porque es difícil dar con los propietarios después dicen que se los robaron y resulta que muchas veces por maldad los llevan a otros lugares o simplemente el animal recorre largas distancias.

En días pasados se presentó un problema en la carretera al Ejido Pozuelos, ahí se atropelló un animal que no tenía señal ni fierro por eso no se pudo identificar al propietario y no hubo nadie que se hiciera cargo de los daños generados.

Mencionó que están pensando hacer un corral del municipio a donde se puedan llevar a los animales que anden sueltos y tenerlos ahí cuando sean reportados.

Indicó que todo esto es más que nada por seguridad tanto de los automovilistas como de los propietarios que tienen que pagar los daños ocasionados.