Detectan corrupción en módulos Repuve

FRONTERA COAH-. Con mucho beneplácito se recibió la noticia de que se amplió tres meses más el plazo para la regularización de autos extranjeros, por lo que el módulo del Repuve ubicado en el Cefare seguirá en operación.

El alcalde comentó que se tiene un interés particular en lo que se hace en el Repuve de Frontera, han detectado actos de corrupción en otros espacios y están documentados, cosas muy desagradables, dijo que bajo ninguna circunstancias se suelta el estricto apego a la ley en el Repuve del Cefare.

“Nadie debe pagar más de 2 mil 500 pesos por regularización de su vehículo, sí les están cobrando de más los están extorsionando, sea quien sea, aunque se hable de una organización no, no debería suceder, no paguen más, ustedes pagan en el banco la cita que te da Repuve México para regularizar el auto y ese es el pago más las placas obviamente”, comentó el alcalde.

1 / 2 Darán más agilidad en las citas. 2 / 2 Se tienen documentados casos de corrupción en otros módulos del Repuve. ❮❯

Si les dicen que por el cambio de color, por cualquier situación, nada, los ciudadanos no se deben dejar engañar y deben reportar cualquier situación.

Hasta el momento en Frontera, solamente el módulo de Cefare se han regularizado un total de 3 mil 500 vehículos, con el tema de la ampliación tiene la esperanza de llegar a regularizar 6 mil vehículos, para esto se va a intensificar el tema de las citas, se dará mucha difusión para que la gente aproveche la oportunidad y regularice su vehículo.

“Nada se compara a un tema de que anden de manera legal en su coche, cuando no, son muy vulnerables a otras cosas”, comentó el alcalde.

El módulo del Repuve en el Cefare tiene tres carriles, dos foráneos y uno exprés de Frontera, esos beneficios van a llegar a sus municipios, Frontera está por recibir 3.5 millones de pesos por este concepto, recurso que se invertirán en pavimentación porque es obligatorio pavimentar.

Este recurso se va a invertir en la pavimentación de calles en el municipio de Frontera, sobre todo en las principales calles a las que ya no se puede reparar baches.