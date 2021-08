Detienen policías a pulguero

FRONTERA, COAH.- El líder de los comerciantes ambulantes Rogelio Iracheta denunció a elementos de seguridad pública quienes realizaron la detención de un coordinador de la pulga debido a que se negó a dar un espacio para venta a la sobrina de un funcionario público de la presidencia municipal, del quien se negaron a otorgar sus generales.

El dirigente comentó que el descontento se generó en la pulga de la Sierrita, hasta donde llegó una jovencita y de forma prepotente exigió que se le permitiera colocar su puesto de venta en un lugar que no le correspondía, argumentando que ella era sobrina de un funcionario y que por esa razón podía vender en el lugar aun cuando no contaba con un permiso de venta.

Iracheta Martínez explicó que la jovencita recibió las indicaciones del coordinador de nombre Gerardo, quien minutos después fue detenido por los elementos de seguridad pública porque la joven aseguró que la habían agredido verbalmente.

Los líderes de la pulga comentaron que a la chica se le explicó en varias ocasiones que se le permitiría colocarse en el lugar, pero que era la última vez ya que no contaba con credencial que la identificara como miembro de la organización de comerciantes además de que los lugres están ya previamente asignados y solo si no llega el titular del espacio se le puede otorgar a otra persona, lo cual no entendió y provocó que el coordinador de la pulga fuera detenido injustamente.

Comentó que, al solicitar información al director de ingresos, este les informó que no le dieron a conocer esta situación, por lo que se solicitó que el señor Gerardo fuera puesto en libertad debido a que no realizó una mala acción, ya que solo le dijo a la joven que interpuso la denuncia que se tenía que aplicar lo que el convenio estipula.