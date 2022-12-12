Diciembre, mes con más basura

FRONTERA COAH-. Diciembre es el mes en el que se genera más basura porque es el mes donde más fiestas hay, se genera basura de plásticos, papel de regalo, de piñatas, alimentos, comida chatarra y de más pero Frontera está preparado para brindar el servicio sin fallas.

Así lo comentó el alcalde Roberto Piña, reconoció que estas fechas son las más difíciles para el tema de la basura porque se triplica la cantidad pero aseguró que cuando ya llegas con ritmo a estas fechas no se batalla.

Señaló que el problema surge cuando están batallando con tu equipo, camiones, personal para estas fechas se pone muy complicado, pero no es el caso del municipio de Frontera.

“Estamos muy bien y vamos a cerrar muy fuerte el año, además de que no tendremos problemas de basura, tenemos muchos proyectos para inicios del próximo año”, comentó el alcalde.

Dijo que arrancarán con la unidad deportiva de la colonia La Sierrita, iniciarán con la construcción de la preparatoria en el ejido 8 de enero y pavimentación fuete en el centro de Frontera y la colonia Guadalupe Borja que es el sector industrial y que genera ingreso fuerte a la ciudad.