Difícil gobernar e ir por alcaldía

SAN BUENAVENTURA COAH.- “Difícil hacer las dos cosas, gobernar y talacha política porque existen leyes que lo prohíben ante eso se requiere que las leyes electorales sean modificadas”, dijo el alcalde Óscar Flores Lugo.

Cuestionado en cuanto a la apertura de candado a los alcaldes electos por un año que desean la de tres, el Edil dijo que hasta el momento solo se sabe que lo pueden hacer más no de que manera porque las leyes son muy especificas y claras.

Al hablar de su caso dijo que cuando resultó electo la consigna que le dieron fue que no debía ni sacar las narices de su casa porque iba en detrimento del candidato y que incluso corría el riesgo de ser impugnado por lo que ahora es desconcertante lo que dice la ley.

Es necesario que se aclare cuales serán las reglas del juego, porque hasta donde se sabe no ha habido cambios en la ley electoral que por decirlo de alguna manera es muy delicada y con eso de la apertura del candado que indica que los alcaldes electos pueden hacer campaña y a la vez trabajar como sucede en los Estados Unidos, es urgente que se promulgue una ley que diga cómo” comentó.

Agregó que las leyes cuando se convierten en armas de dos filos son peligrosas porque hay que saberlas manejar y en el caso de la próxima administración es bien seguro que tendrán inestabilidad administrativa que por lógica se reflejará en el pueblo.

La gente se confunde y se disgusta

Dijo que el Instituto Estatal Electoral no ha hecho nada al respecto, se sabe de los períodos y tiempos de campaña, incluso hasta la elección y después si quieren pueden seguir o retirarse, lo que será una confusión para el pueblo porque no hay límites entre ser alcalde que candidato y eso al pueblo le va a disgustar, incluso la entrega de apoyos que llegara a hacer un alcalde se malinterpretaría como si fuera campaña política.