Disfrutan niños de viernes de espuma

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez se divirtió a lo grande con los niños, niñas y adolescentes de San Buenaventura que asisten al Curso de verano Santos-PRONNIF.

En el tercer “Viernes recreativo” el DIF municipal ofreció bonito convivio después de las actividades deportivas que los infantes realizan los cinco días de la semana.

Como día especial se dio la oportunidad de llevar bicicletas para promover este medio de transporte entre los asistentes, por lo que fueron en bici, caminando o corriendo del asilo de ancianos a la unidad Deportiva bajo la supervisión de los departamentos Fomento Deportivo, DIF, PRONNIF y funcionarios municipales.

Al llegar a la Deportiva les esperaba el alcalde con sorpresas y una súper convivencia con máquina de espuma, dando un gran baño a todos los alumnos.

También les prepararon delicioso snack, refresco y hot dogs como parte de los viernes recreativos donde Fomento Deportivo a cargo del regidor Antonio Moreno Portillo y director Martín Martínez asi como la maestra Lorena Del Valle directora del DIF, organizan en favor de los alumnos.

El mensaje del alcalde Hugo Lozano fue que sigan disfrutando los últimos días de este excelente curso porque les esperan un gran cierre en el estadio del Santos Laguna en Torreón, donde él gobierno del estado de Coahuila y la PRONNIF tiene lista la convivencia con el equipo de casa, así como los jugadores con quien podrán tomarse fotos y quedarse con grandes recuerdos.