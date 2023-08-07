Dona Oxxo 50 aparatos ortopédicos

FRONTERA COAH-. El Ayuntamiento de Frontera recibió la donación de 50 aparatos ortopédicos por parte de Grupo Oxxo, los cuales serán entregados a las personas con capacidades diferentes más lo necesiten, señaló Víctor Javier Martínez García; director de Fomento Económico.



Esta es una prueba más de la buena administración que existe entre la administración municipal y la iniciativa privada, señaló que estuvieron en pláticas con el personal del grupo empresarial y la donación se hizo al DIF.

“Son 50 piezas ortopédicas entre ellas son más de 30 sillas de ruedas y el resto son andaderas y muletas, solamente estamos esperando que la empresa se acomode y hacer un evento para la entrega oficial”, comentó.

Dijo que el DIF ya cuenta con una lista de personas que requieren de estos aparatos, de hecho es una lista que ya tenían desde antes de la administración y la cual es bastante larga, es la misma gente del DIF quienes encargarán de hacer los estudios económicos para ver si son merecedores del beneficio.

La gente del DIF fue la más contenta con esta donación porque constantemente reciben la solicitud y es difícil conseguirlas, todos estos aparatos ortopédicos son nuevos y la empresa reitera su compromiso con la sociedad.

Víctor Javier Martínez García; director de Fomento Económico, dijo que su departamento apoyó revisando beneficios que pudieran obtener de las empresas y la respuesta fue muy favorable, seguirán al pendiente de las necesidades de los empresarios que señalan que nunca habían tenido una respuesta tan favorable como en esta administración y por eso ese trabajo en equipo.