Ganaderos de Morelos recibirán suplemento para ganado a bajo costo este sábado

MORELOS, COAH. – Productores ganaderos del municipio podrán acceder este sábado a alimento y suplemento para ganado a bajo costo , como parte de una jornada impulsada por el programa estatal Mejora , que busca respaldar a quienes viven del campo ante el alza de insumos.

La entrega se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Presidencia Municipal , y está dirigida tanto a quienes se registraron previamente pero no pudieron acudir, como a los que no alcanzaron a registrarse. El costo por bulto será de $106 pesos , sin excepción.

Campesinos y pequeños ganaderos reconocieron la importancia de este tipo de apoyos, especialmente en una temporada marcada por la escasez de lluvias y el encarecimiento del forraje .

"Así sí podemos sostener a los animales, aunque sea por unas semanas más", comentó uno de los beneficiarios.