Donan estudiantes Silla de Ruedas

San Buenaventura, Coah.- El Niño Jesús Alexis Gamaliel Garza Ramos de 8 años, quien padece de parálisis cerebral infantil recibió de parte de un grupo de alumnos de FIME una silla de ruedas modificada.

Ante la presencia del alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, el Director Roberto Gerardo Adan Sánchez y autoridades educativas, se hizo la simbólica entrega de la silla de ruedas que fue realizada por tres alumnos dentro de la materia actividades independientes que la maestra Dra. Laura Castruita solicitó en la materia actividades independientes.

Los alumnos Fernando Daniel Cuellar, Andrik Eruviel Moreno y Alejandro Arenas, cursan el 5to. Semestre de la Ingeniería mecánica eléctrica y en su proyecto consiguieron el esqueleto de una silla de ruedas que fue totalmente restaurada

La mamá de Jesús Alexis, señora Brenda Guadalupe Ramos, de la privada Ismael Garza Dávila de San Buena dijo que son de gran apoyo este tipo de proyectos implementados por instituciones inclusivas como la FIME porque mueven conciencias y disipan problemáticas.

"Fue una clase muy interesante cuando nos pidieron innovar con una silla de ruedas sin funcionar para hacerle más adecuaciones, ingenio para la rehabilitación, pensando en las necesidades de quien la vaya a usar. Ante esto durante dos meses estuvimos trabajando en la reparación total, incluir un techo tipo sombrilla para inclemencias del clima, una madera con función de butaca para comer, escribir o poder practicar actividades lúdicas. Nos sentimos orgullos de lograr este proyecto porque la productividad fue con poca inversión por el reflejo de una sonrisa de agradecimiento" dijo Servando Daniel Cuellar quien estudia la Ingeniería Mecánica Eléctrica.

Personal educativo de la FIME expresaron que están trabajando en todos los aspectos intelectuales y formación de valores culturales, deportivos y sociales, esta acción es un ejemplo para todas las Generaciones.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez reconoció este acto que envuelve a la FIME, maestros y futuros ingenieros, porque están pensando en las necesidades de la comunidad, generando la profesionalización de su carrera con acciones sociales que quedarán grabadas en la vida de la gente. El haber pensado en un ciudadano de San Buenaventura para hacer entrega de su proyecto, permite agradecer doblemente por la distinción.

"Yo a la edad de ustedes, cuando hacía mis servicios sociales, empecé a trabajar así de cerca a la gente con mas necesidades y hoy me ha llevado a ser presidente municipal, les aseguro que llegarán muy lejos ya que es mucha la necesidad de la gente en el tema de discapacidad y cuando me informa el Director de FIME que hay un grupo de jóvenes que quiere entregar su proyecto a alguien de San Buenaventura, no me resta más que agradecer y augurar éxito en todo lo que emprendan en bien de la sociedad" externo el alcalde.