¿Dónde está Elda?

CASTAÑOS, COAHUILA.- Se cumple una semana de que Elda Graciela Obregón desapareció y hasta ahora no saben nada de ella, “ahora ya ni falsa alarmas recibimos, nadie la ha visto, nadie sabe dónde está” comenta su madre, Erika Margarita Castillejo.

También dice que está cansada de que la llamen diciéndole que publicaron en redes sociales que la niña ya apareció: “Mis familiares me hablan seguido para decirme que la gente anda diciendo que ya tengo yo a Elda conmigo cuando no es cierto, eso me molesta mucho, parece que se la tragó la tierra” menciona la desesperada madre.

Por otra lado el apoyo por parte de las autoridades correspondientes sí lo ha recibido, según menciona: “Está trabajando una persona del Ministerio Público especializado en personas no localizadas, anda muy activo ese elemento buscando a mi hija pero hasta ahora no se sabe nada” agrega.

Hace una semana la menor desapareció de su casa; su madre Erika se fue a dormir sin saber que al siguiente día empezaría un martirio para ella y su familia, en la búsqueda que parece no tener fin.