Accidente en Saltillo: dos mujeres fallecen y tres resultan heridas

SALTILLO, COAHUILA.- Un trágico accidente sacudió la madrugada de este domingo en el Periférico Luis Echeverría Álvarez, donde un automóvil terminó destrozado tras perder el control en una curva. El impacto dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y tres personas gravemente lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un Volkswagen Jetta manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad cuando tomó una curva sin poder controlar el vehículo.

El automóvil salió de trayectoria y terminó chocando violentamente, dejando a sus ocupantes atrapados entre los fierros.

¿Qué ocurrió?

Elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron al sitio para realizar las maniobras de rescate. Con equipo especial liberaron a los tripulantes prensados, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaban atención médica urgente.

Los socorristas confirmaron en el lugar el fallecimiento de dos mujeres, mientras que los tres sobrevivientes fueron trasladados al Hospital General. Su estado de salud fue reportado como crítico, por lo que permanecen bajo vigilancia médica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han iniciado una investigación sobre las circunstancias del accidente. Se espera que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares en la zona.