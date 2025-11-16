Incremento de incendios en lotes baldíos preocupa a Protección Civil de Monclova

La Dirección de Protección Civil de Monclova emitió una alerta ante el incremento de incendios en lotes baldíos durante las últimas semanas, un problema que —de acuerdo con la corporación— está relacionado principalmente con personas en situación de adicción o calle que se refugian en predios abandonados.

Pedro Alvarado Flores, director de la dependencia, informó que actualmente se atienden en promedio cuatro incendios diarios en este tipo de terrenos. Estimó que ocho de cada diez son provocados de manera intencional por personas que ingresan a los lotes para encender fuego con fines de resguardo. "Son lugares solos, abandonados, que ellos aprovechan para estar ahí y es donde derivan los incendios", explicó el funcionario.

Alvarado Flores señaló que el personal de Protección Civil realiza recorridos preventivos en los puntos con mayor incidencia, apoyado por inspectores municipales. Cuando se detecta la presencia de personas dentro de los terrenos, se solicita la intervención de la Policía Municipal para su retiro o canalización a celdas, según cada caso.

El director exhortó a la ciudadanía a mantener comunicación constante con las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo. "El ciudadano son los ojos de la autoridad y con sus reportes nos ayudan a dar atención oportuna", sostuvo.

Protección Civil reiteró la importancia de denunciar de inmediato cualquier conato de incendio o la presencia de personas sospechosas en predios abandonados, ya que estos eventos pueden propagarse rápidamente y representar un riesgo para las colonias aledañas, especialmente en zonas con maleza seca.