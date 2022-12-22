Dotan de llantas a la ambulancia de Baján

CASTAÑOS COAH-. El Ayuntamiento de Castaños realizó la donación de llantas para la ambulancia de Estación Baján donde un promedio de 500 habitantes de esta y otras comunidades aledañas reciben la atención en cuanto a lo relacionado a la salud.

El alcalde Juan Antonio Garza García comentó que desde hace algunos días, la Doctora Alvisso se acercó a él, es doctora pasante en la clínica de Estación Baján, lo mismo, a la enfermera Gloria Huerta, se acercaron para hacer la gestión.

Dijo que después de esta solicitud de donativos de neumático se atendió porque la ambulancia da el servicio a los habitantes de las comunidades aledañas a la Estación Baján porque las que tenían ya estaban en un muy mal estado.

Por ello se dio cumplimiento a la solicitud y se hizo entrega de los 4 neumáticos que la ambulancia necesita para seguir en operación, la ambulancia se envió a la vulcanizadora para que se hiciera el cambio de llantas.

“La intención es que se pueda brindar un mejor servicio a todas esas comunidades, felicitamos a la doctora y su colaboradora por esa labor que emprenden en estas zonas de nuestro municipio” comentó el alcalde.

Dijo que son cerca de 500 habitantes los beneficiados con esta donación, dijo que es importante cumplir con estas necesidades que aparentemente son sencillas pero aportan mucho a la comunidad.

Juan Antonio Garza García, dijo que cuando se habla del tema de salud es de vital necesidad darle la importancia, sobre todo en esas comunidades que están retiradas de los lugares donde se les pude brindar una mejor atención.

Dijo que quisieron poner un granito de arena para que el trabajo que la doctora y la enfermera realizan tenga mejores resultados, por lo que reconoció el esfuerzo de gestionar pero sobre todo la importante labor que realizan.