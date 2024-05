El deporte me ha dado todo: La Chita

FRONTERA COAH.- Impresionado por el número de campos deportivos que existen en su ciudad, Jesús "La Chita" Mata, recuerda en sus inicios en el deporte que se jugaba en la vil tierra y destaca le hubiera gustado jugar en las condiciones que se tienen en la actualidad haciendo del fútbol su propio estilo de vida.

Honor a quien honor merece, y en esta ocasión fue él quien en vida recibiera un justo homenaje a su trayectoria iniciada en Frontera en hace 55 años.

"Antes que nada agradezco la iniciativa que el presidente municipal Roberto Piña le hace a mi persona, en nombre de mi familia estoy muy agradecido con él, desearía que esto fuera para más gente", dijo.

Este homenaje, destacó, representa una culminación de un trabajo de más de 50 años, una culminación que se queda atrás, "pero también tengo muchos amigos que me ayudaron, guiaron y me apoyaron en esta misión del deporte".

Recordó que en aquellos tiempos Frontera no tenía ningún campo de fútbol, en 1954 teníamos una equipo, recuerda y era el de la Nevería el Yucateco, y de ahí se formó un equipo Frontera, pero no había ningún campo, gente, nada, nomás el puro esfuerzo de nosotros, pero de ahí para adelante nos quedamos a luchar por ese deporte, expuso.

Y agregó: "empezamos en campos de tierra y más que todo era muy difícil contar con un campo, ahora el señor presidente nos ha dado campos ya bien hechos, esto es algo magnifico".

Detalló que junto con los nacientes equipos se hicieron 14 campos de futbol, deporte que le ha marcado la vida, recordando como la Liga Municipal que se fundó en 1970 con 2 ó 3 equipos llegó a albergar en las décadas de los 80 y 90 más de 90 equipos de primera y segunda fuerza. Asimismo, dijo que se tenían 90 equipos infantiles en la misma temporada, lo que le deja una gran satisfacción, aunque reconoció que le hubiera gustado seguir una carrera.

Sin embargo, el deporte es algo con el que siempre estuve y ahora el deporte me da una gran familia, grandes amigos, grandes amistades, eso es lo que me dejó el deporte.

Son cinco los hijos que tiene y todos ellos con una carrera profesional , así 11 nietos y de esos 11, siete de ellos son profesionistas, "así que por una lado di, por el otro me dieron más"

Agradeció a toda du familia, pero especialmente a su amada esposa Yolanda García, la que siempre lo dejó hacer lo que a él le gusta, amar al fútbol, de hecho, es algo que aún hace todavía porque sigue apoyando cada paso que doy.

Con residencia en la Zona Centro de Frontera, pero viviendo actualmente en el municipio de Escobedo, Nuevo León "La Chira" Mata destaca que está allá para atenderse de sus enfermedades, pues allá están los doctores que lo atienden.

Recuerda entre los primeros equipos al Inter de la Borja, y a Lorenzo Mendoza como el máximo goleador de la década de los 80´s así como a Víctor Manuel García Vela cuyas buenas temporadas los vistieron de héroes goleadores al alcanzar 85 goles en un a sola temporada.

Se formaron 6 y hasta 12 equipos y así estuvieron por mas de 15 años pero luego se logró alcanzar muchísimos más a base de puro trabajo y esfuerzo.

Recuerda que en sus inicios no había un solo campo, era pura tierra en la que jugábamos, pero ahora, dijo, es impresionante el número de unidades deportivas que saltan a la vista y que se han hecho para fomentar la salud y el deporte.

"El deporte me lo ha dado todo", externó y dijo que hoy en día aunque ya no juega, dedica su tiempo a escribir su propia historia dentro del fútbol, pues desde hace dos años ya no trabaja.

Ahora el tiempo, abundó, lo invierte en sus nietos y a ellos les inculca todo lo bueno del deporte hoy en día. Recuerda a todos los que iniciaron con él la aventura del fútbol entre ellos Enrique de León, Alejandro Garza y Jaime González, quienes fungieron como sus brazos derechos.

"Felicito y agradezco al alcalde Piña por ese gran empuje a las canchas, en los años 1955 no había ningún campo, ahora tenemos muchos, ojalá que vengan muchos más porque no hay algo más importante que invertir en el deporte".