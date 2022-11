SALTILLO, COAH.- Tereso Medina, Diputado Federal, afirmó que celebra que se estén realizando manifestaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral, pues dicho organismo le pertenece a los mexicanos y no al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior en relación a los ataques que López Obrador ha manifestado en diversas ocasiones contra el INE e incluso el titular: "El Instituto no es del Presidente, es del país y es de todos, y no se necesita reformar a un organismo que ha dado buenos resultados democráticos, incluso al mismo AMLO cuando llegó a ser presidente de la República", expresó Medina.

De igual manera, el legislador recalcó que con la reforma que pretende impulsar Andrés Manuel López Obrador, el país caería directamente en una dictadura: "Si los diputados de Morena apoyan esa iniciativa, el PRI votará en contra, porque en lugar de fortalecer a este organismo, lo quieren debilitar y no lo vamos a permitir".

"MORENA, el partido oficial del gobierno, ha sido un total desastre y una vergüenza para México, y ahora se empeñan en aprobar a la reforma tal y como la mande AMLO, pero desde aquí les decimos que Coahuila no va y les adelantamos nuestro voto será en contra, porque no podemos convertirnos en cómplices de una iniciativa que afecta a una institución que ha dado buenos resultados en materia electoral, por eso el INE no se toca", reiteró.

"El Presidente ha dicho que quienes se unan a las protestas son enemigos de su gobierno, pero yo celebro que exista pluralidad de apoyo al árbitro electoral, tengo confianza en que ese reclamo sea escuchado por el bien de la democracia de los mexicanos, no podemos permitir una dictadura", finalizó el Diputado Tereso Medina.