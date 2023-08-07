Embellecen en San Buena espacios públicos

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Servicios Primarios hizo limpieza y retiro de escombros en el perímetro de contenedores.

Lo anterior para delimitar las áreas de recolección de basura así como eficientar el acomodo de los camiones para cargar los depósitos.

La regidora Blanca Selene Cuellar informó que ha sido necesario el uso de retroexcavadora en estas acciones porque se debe raspar alrededor de contenedores donde se crea una capa de la combinación de orgánicos y escombro.

Desde este departamento hizo un llamado a los habitantes de cuidar los depósitos de basura y no dejar desechos fuera de los mismos; separar la basura ecológica que ocupa mucho espacio como troncos o ramas.

En los principales bulevares con apoyo de ecología y reforestación se retiró la maleza de camellones, haciendo más amplio el área de resguardo del agua para aprovechar el riego con pipas de los árboles que poco a poco se fortalecen.