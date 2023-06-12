Embellecerá Frontera el libramiento

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña está por presentar un proyecto de limpieza, forestación y arreglo del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, son un total 14 kilómetros, se contratará maquinaria de los ejidatarios de Frontera y también se dará oportunidad de empleo a obreros de Altos Hornos de México que así lo requieran.

Fueron los mismos empresarios quienes hicieron la propuesta al alcalde, aunque la jurisdicción del libramiento es un tema estatal, el municipio está al pendiente de las empresas del cordón industrial por eso es momento de que el municipio le entre a este tema.

Se requieren de horas hombre, horas máquina, materiales y más cosas, el equipo de planeación de proyectos está trabajando en eso para determinar cuánto costaría y entre todos hacer frente a la situación del libramiento.

De acuerdo al departamento de planeación se contempla del puente de paso a desnivel a la carretera 30 hasta la empresa Conduit son aproximadamente 14 kilómetros los que trabajarán.

“Se va a ocupar maquinaria, trascabos, tractores, de los ejidatarios, cuadrillas de limpieza, se dará oportunidad a la gente de AHMSA se requiere mano de obra, la Iniciativa Privada de Frontera, de empresas como Irón Cast, Denso, Famisa, Aptiv, Ynco, todos los empresarios del libramiento están puestos para involucrarse en el tema del proyecto”, comentó el alcalde.

El alcalde dijo que posiblemente el miércoles se a anuncie con un costo, una vez que le entreguen el proyecto se los entregará a los cerca de 16 empresarios que están con el municipio y posiblemente para el próximo fin de semana estarían arrancando.