Emprende madre en "La moto del Amor"

MONCLOVA., COAHUILA.- El Amor por sus hijas y necesidad de sacarlas adelante impulsaron a Karla Rodríguez Falcón a encontrar la forma de trabajar y no descuidar a una de sus pequeñas, quien padece hidrocefalia y parálisis cerebral, por lo que realizando ventas en la pulga de la colonia Borja logró reunir el dinero necesario para que le financiaran una motocicleta en la que ahora se ha convertido en una emprendedora, realizando entregas con el corazón.

La preocupación por la atención médica y bienestar de sus hijas motivó a Karla a trabajar cada vez más, persiguiendo el sueño de poco a poco ir comprando más motocicletas y porque no, convertirse en la mujer que les dé trabajo a madres de familia que como ella tienen que sacar solas adelante a sus hijos.

Viví momentos muy difíciles con mis hijas, en ocasiones tenía que guardar dos huevos para que ellas pudieran comer al siguiente día, lloré mucho porque en ocasiones las cosas no salen como uno lo espera, pero tomé valor y fuerza de la mano de Fernanda y Valentina, quienes son mi motor para despertar todos los días y fue así que con trabajo duro, adquirí la primer motocicleta que estoy utilizando para hacer entregas de productos o acudir a hacer filas o trámites a dependencias de gobierno a cambio de una remuneración económica.

La madre de familia mencionó que viendo redes sociales se dio cuenta que muchas personas quieren comprar productos o acudir a realizar trámites de servicios pero no tienen tiempo o auto, por lo que se le ocurrió comenzar con un negocio de entregas, el cual le permite actualmente cubrir las necesidades de sus hijas, pero sobre todo vivir con mayor tranquilidad.

Lloré muchas veces por no tener como alimentar a mis hijas, no sabes la de días que me la pase despierta pensando en que llegarían los recibos y sin una moneda en la bolsa, hoy doy gracias a dios porque poco a poco la gente me está recomendando y puedo decir que estoy más tranquila y feliz, lo cual incluso mi pequeña Valentina nota en todo momento.

Karla relató que fue en el mes de octubre que vivió uno de los momento más difíciles de su vida, pues su pequeña Valentina estaba muy grave, perdió la vista en su totalidad y los médicos la desahuciaron, sacándola del hospital y diciéndole que nada se podía hacer por ella, lo cual la impulsó aún más a buscar la forma de cubrir las necesidades de la pequeñita, que cuenta con 6 años de edad.

"Mi Vale no tiene seguro social y es preocupante ver cómo le daban ataques epilépticos y nada se podía hacer para detenerlos, pues su cabeza cada vez está más cubierta de agua, por lo que los médicos me la dejaron a la buena de dios, pero ella es tan fuerte y mi dios tan milagroso que aquí seguimos buscando la forma de salir adelante".

La necesidad me llevó a buscar más opciones de trabajo.

Yo estoy muy feliz con este trabajo, ahí la llevó, me siento más aliviada económicamente y hasta respiro con mayor seguridad, la necesidad me llevó a abrir la puerta a otra forma de trabajar, la pandemia nos dejó en cero a los comerciantes, los cambios de clima no nos dejaba vender siempre y me di cuenta que así no podría sacar adelante a mis hijas, por lo que busqué esta manera de subsistir y me está dando resultados.

Mencionó que desde que comenzó a realizar entregas y recoger productos la gente la está apoyando, pues saben que una mamá puede sacar adelante a su familia si se le brinda la confianza de salir y realizar un trabajo honesto, por lo que su sueño es un día ser quien de trabajo a más mamás que como ella tienen que salir por sus propios medios adelante sin descuidar a su familia.

"La gente me llama y me dice necesito que me des el servicio y yo siento muy padre porque confían en mí, es cansado ser papá y mamá, pero en mi caso mis papás me ayudan mucho y gracias a ello puedo hacer la actividad con total tranquilidad".

Dijo que la pequeña Valentina requiere cada vez atención y por ello ya no puede traerla mucho fuera del hogar, pues sus articulaciones se van endureciendo y ya no puede estar en la silla de ruedas por eso ella le pone muchas ganas salir adelante, pues busca hacerle menos difícil la carga a su pequeña hija quien aún contra todo pronóstico sigue viviendo.

Mencionó que su hija la mayor también le está brindando un gran apoyo, pues en la institución donde estudia le buscó la forma de que le dieran oportunidad de vender productos y eso es un ingreso más para su hogar, lo cual le da mucha alegría.

"Yo le digo a las mujeres que luchen, que vean a sus hijas y busquen la forma de salir adelante por ellas, que no esperen que un hombre las mantenga, pues es bonito estar tranquila, poder cubrir todas las necesidades y vivir de forma feliz con sus hijas o hijos, quienes son el mejor aliciente que cualquier madre puede tener en la vida".

Si usted quiere ayudar a la Karla a logra su sueño, puede llamar al número 8662818362 y solicitar cualquiera de sus servicios de entrega de paquetes, realización de trámites y pagos, pues con ello, puede ser parte de este sueño que beneficiaría a más mujeres que todos los días despiertan con la única intención de que sus hijas vivan sanas, seguras y tranquilas.