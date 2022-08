En aprietos abuelita para pagar su agua

FRONTERA., COAH.-Tras reconocer que no tuvo el recurso económico para pagar el recibo de agua correspondiente al mes de julio, la señora Rosa Irene luna García solicitó al alcalde Roberto Clemente Piña su intervención ante el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, toda vez que le cancelaron el convenio que tenía, aun cuando ya había pagado más de dos mil pesos.

La afectada quien dijo ser habitante de la calle Osvaldo Menchaca de Estancias de San Juan en Monclova, pido al edil fronterense que como presidente del consejo de SIMAS revisen estas situaciones, toda vez que, al hacer un convenio de pago, la gente avanza los meses cubriendo la tarifa señalada, sin embargo, si por alguna razón tienen una emergencia económica y no pueden pagar en tiempo, el convenio se cancela y la deuda regresa completa.

Mencionó que en su caso debía en un inicio la cantidad de 8 mil 200 pesos, pero gracias a que es pensionada, el personal de SIMAS le redijo la deuda y tenía que pagar por mes una cantidad de dinero, pero en este ultimo recibo no tuvo 65 pesos y no los pudo conseguir, perdiendo el convenio de pago de forma inmediata.

La señora Rosa Irene dijo que del convenio actual ya había pagado la cantidad de 3 mil 387 pesos, pero por no pagar el recibo de julio, esta deuda regresará al inicio, considerando injusta esta situación y más tratándose de personas de la tercera edad.

"Yo solo les pido que no me regresen la cuenta al inicio, es difícil para mí reunir el dinero pues si bien tengo pensión, a veces salen otros gastos, por lo que pido que me permitan seguir con el convenio para que el dinero que ya di no se pierda".