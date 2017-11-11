En marcha en Frontera operativo de seguridad

Frontera, Coah.-A partir de este fin de semana y hasta el próximo mes de enero la Policía Preventiva Municipal trabajará en el operativo de seguridad navideño ante el inició de entrega de recursos a diversas empresas, siendo el primer cuadro de la ciudad por ser la zona comercial donde mayor énfasis y presencia se tendrá.

Durante el operativo, serán tomadas en cuenta todas las recomendaciones de ciudadanos, como las que realizaron los integrantes de la Sección 288 que pidieron se tenga respeto y sobre todo se ocupen criterios por parte de los policías hacia la ciudadanía.

Lo anterior lo sostuvo el director de la corporación policíaca Rogelio Valdez, quien consideró que debe de ser desde este momento el operativo para prevenir cualquier situación irregular que se pudiera presentar ante el arranque de la entrega de recursos económicos en varias empresas.

Dijo que además tienen próximo el evento del llamado Buen Fin y se espera que sea considerable la presencia de consumidores en la zona comercial, razón por la que buscarán reducir al máximo cualquier eventualidad.

El director de Seguridad Pública destacó que el recién ingreso de 28 nuevos policías a la corporación favorecerá en mucho el trabajo de operatividad, porque tienen mayor capacidad de cobertura y eso lo expuso, estarán haciendo durante las 24 horas del día.

De igual manera, expresó que se seguirá trabajando de forma coordinada con el resto de las corporaciones para prevenir en todo lo necesario todo tipo de delitos, sobre todo por temporada decembrina.