En pésimo estado escuela de la DL

Frontera.-Ante las malas condiciones que presentan los baños de la escuela Diana Laura en la colonia del mismo nombre y el problema de basura que tienen porque el camión recolector no entra al plantel, integrantes de la sociedad de padres de familia, requirieron el apoyo de autoridades municipales en calidad de urgencia.

Al medio día de ayer las madres de familia entre ellas la tesorera Rebeca Valdez, detallaron que la escuela data de 15 años de antigüedad y desde que fue puesta en función no se le han realizado reparaciones por lo que actualmente los baños no funcionan.

En ese sentido explicó que los niños de 3 a sexto año no tienen complicación en cargar un bote con agua para los sanitarios, pero no así los niños más pequeños, por lo que señaló es necesario se le dé rehabilitación con premura antes de que se pueda generar un problema de insalubridad.

Asimismo señaló que tienen otro grave problema como lo es la basura, porque a pesar de contar con contenedores, el camión recolector no entra al plantel bajo el argumento de que no cabe por el portón, cuando anteriormente entraban sin complicación alguna y a la fecha dicho portón no ha sufrido modificaciones.

Esa situación ha llevado a que se tome la decisión de quemar la basura en los mismos contenedores pero evidentemente es un problema de contaminación por lo que también requirieron que con urgencia pasen los camiones recolectores.