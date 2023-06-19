En plena ola de calor falla SIMAS a Frontera

FRONTERA COAH-. El calor es muy intenso y en diversas colonias de Frontera los ciudadanos no están recibiendo agua potable por parte del SIMAS, un problema que se ha reportado cientos de veces, indicó el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

“Hemos tenido ese problema aquí en Frontera, hay una ola de calor muy fuerte, el calor y la sequía viene más fuerte todavía, por el face me han llegado muchos mensajes de ciudadanos pidiéndome que me meta al tema del agua”, comentó el alcalde Roberto Piña.

Entre los mensajes, son personas afectadas de la Zona Centro, una parte considerables no tienen agua desde hace varios días, a lo que el alcalde consideró que lo que falta hacer es una administración correcto y responsable por parte de los directivos de SIMAS.

1 / 4 Es SIMAS quien recibe el dinero de los ciudadanos. 2 / 4 De un presupuesto de 400 millones de pesos, solo son 50 millones para obra pública y Frontera no figura. 3 / 4 “Sí hay agua pero se está filtrando por las cavernas, la tubería está obsoleta”. 4 / 4 “Sí todo estuviera bien entonces que Simas reciba un premio a la excelencia”. ❮❯

El alcalde lamentó que este tema no dependa de la presidencia municipal y recordó a los ciudadanos que hay un Consejo de SIMAS, mismo que fue abandonado como municipio porque no había manera de quedarse ahí y no por decisión personal sino responsabilidad de la autoridad.

El alcalde mencionó que el grueso de las calles en Frontera se está uniendo y es porque están deterioradas, porque ya no tienen tuberías en el subsuelo, hay cavernas y no hay un ejercicio de inversión por parte de SIMAS para modificar los tubos.

“Sí hay agua en la ciudad, ¿por qué no llega el agua?, la gente cree que a través de la presidencia municipal se va a resolver el problema del agua, yo no administro en las redes sociales, yo lo hago al diario en la calle, en las colonias, es donde me la vivo, la gente paga directamente a Simas”, comentó.

Señaló que Simas tiene 400 millones de pesos de ingreso y es dinero del bolsillo de los ciudadanos, de eso solo trae 50 millones de pesos para obras públicas y 350 millones de gastos pero para Frontera no hay nada.

“Y dicen es Piña el peleonero, el que no quiere entender, solamente aquí en Zona Centro en la calle presidente Carranza hay tres hundimientos que por más que les echen asfalto no va a funcionar, si no les llega el agua por la tubería el sistema a está obligado a llevar la pipa con agua, Simas paga millones de pesos en medios de comunicación, a un solo medio le paga medio millón por mes, pero si creen que digo mentiras que le dejen la administración a un consejo ciudadano”, comentó.

Comentó que lo que sí es una responsabilidad es ejercer presión por parte del municipio, si ese dinero se pagara a presidencia ya hubiera grandes cambios pero el agua se pierde porque tuberías se revientan, el alcalde se cuestionó “¿Y las familias, los niños chiquitos y adultos mayores? Bien gracias”.

Por eso pidió a SIMAS que ahora responda a la ciudadanía, en Frontera hay 56 colonias en la ciudad la mitad no tiene agua, necesitan 20 pipas para llevarles agua.

“Yo no gobierno en redes sociales y los temas que tengan que ver con agua y drenaje deben verlos en SIMAS, si todo estuviera bien entonces que Simas reciba un premio a la excelencia”, comentó.