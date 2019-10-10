Encierran a ladrón en tienda

CASTAÑOS, COAHUILA.- La paz y tranquilidad se vio irrumpida la tarde del miércoles por la persecución de un individuo que había cometido robo en una tienda de conveniencia.

Fueron dos personas las que ingresaron a este negocio, de la colonia California, y comenzaron a tomar artículos para después emprender la huida, sin contar que la encargada del lugar, encerró literalmente a uno de ellos en el establecimiento, mientras el otro se daba a la fuga. Sobre el acontecimiento, el Director de Seguridad Pública, Víctor Pinales, cuenta cómo ocurrieron los hechos:

“Se hizo una detención debido a que se recibió un reporte al C4, donde se denunciaba que dentro de un establecimiento OXXO se aseguró a una persona que había intentado robar.

La persona detenida nos reporta la vestimenta de la segunda persona que fue la que se llevó el producto, por lo tanto se aseguran las calles que estaban aledañas al establecimiento dando con el asaltante, se procedió con la detención y se puso a disposición del ministerio público.

Hasta ahora se desconoce si la persona tiene historial de robos”.

El único producto que lograron robar, según la encargada del lugar y el Director de Seguridad fue un 12 de cerveza. Este robo es un delito poco cometido en Castaños, según informó el Director de Seguridad Pública.