Enfrenta crisis el sector campesino

FRONTERA COAH-. Hace un mes que se cambió la mesa directiva del Ejido La Cruz, los nuevos titulares señalan que la situación económica de la comunidad es complicada debido a la sequía que azota en muchas partes del Estado, sobre todo a ellos que la mayoría viven de la producción de ganado y la cosecha.

Juan Tomás Ramos Escobedo; Comisariado del Ejido La Cruz y más compañeros de la mesa directiva, llegaron a la presidencia municipal para ver qué programas se pueden aprovechar por parte de los habitantes del ejido.

"La situación económica es muy complicada por el tema de la sequía, no hay producto en la tierra, no hay nada y todo esto es por la falta de agua, no hay producción ni siembre, el ganado carece de alimentos", comentó Juan Ramos.

Dijo que los habitantes del ejido se dedican a la cría y venta cabras, vacas, becerros por otro lado existe la producción es maíz, además de melón, sandía que ya es muy poco, dijo que no saben a qué se debe, será el tiempo o será todo pero ya tiene varios años que las cosas no se dan bien, este año es la más dura de todas porque solamente una vez hubo elote.

Son 91 ejidatarios que no están produciendo, todos tienen sus tierras para producir pero depende del diferente cultivo, por eso están pensando en qué van a hacer esperando que Dios favorezca con la lluvias para poder mantener el poco ganado que les queda.