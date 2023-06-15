Entrega Ciénegas reconocimientos

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas ingeniero Agrónomo Manuel Humberto Villarreal Cortez, junto a la presidenta honoraria del DIF municipal, Catalina Mata García y miembros del Republicano Ayuntamiento, reconocieron el esfuerzo y logros de algunos jóvenes del municipio.

Además de hacer entrega de reconocimientos a quienes con un gran desempeño han logrado sobresalir en diferentes deportes como atletismo, fútbol, boxeo, por mencionar algunos, el Edil dedicó palabras de motivación para que sigan desarrollando sus habilidades deportivas.

1 / 3 El Edil dedicó palabras de motivación para que sigan desarrollando sus habilidades deportivas. 2 / 3 También se hizo entrega de bicicletas a los alumnos más destacados que fueron gestionados ante la Asociación World Visión. 3 / 3 ❮❯

También se hizo entrega de bicicletas a los alumnos más destacados que fueron gestionados ante la Asociación World Visión quien ha sido un aliado para esta Administración pública.

“Agradecemos de manera especial al Banco Internacional de Alimentos, World Vision y al Banco de Alimentos de México por sus donativos, que sin duda han beneficiado de gran manera a nuestros ciudadanos. Quiero comentarles que cuando solicitamos apoyos para los alumnos con alto desempeño, así como quienes se esfuerzan más para caminar y asistir a clases, inmediatamente recibimos respuestas positivas, y hoy no fue la excepción” dijo el alcalde Beto Villarreal.

Mencionó a los representantes de World Vision que han hecho llegar estas bicicletas como bonitos presentes, al Lic. Manuel Lozoya, Presidente del consejo del banco internacional de alimentos y el Director Lic. José Martín Faz Ríos quienes en su primera entrega fue a beneficio de alumnos que estudian en la Secundaria Técnica No.8 Gustavo Adolfo Salina Camiña, Escuela Secundaria General Venustiano Carranza, Centro de Bachillerato Agropecuario No. 22 y para esta ocasión se entregaron a los estudiantes o deportistas destacados quienes además obtuvieron un diploma con el sello del municipio y asociación altruista.