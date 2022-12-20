Entrega Hugo Informe al PRI

San Buenaventura, Coahuila.- El primer Priista del municipio de San Buenaventura, Prof. Hugo Iván Lozano Sánchez entregó a la militancia el informe de resultados, dando a conocer lo realizado en su primer año de administración municipal.

Entre las acciones realizadas por la ciudadanía que le dio su voto de confianza destacó en materia educativa, desarrollo social, obra pública y el principal objetivo de eficientar el sistema de abastecimiento de agua potable, proporcionar un servicio eficiente, continúo y seguro, por eso “San Buenaventura ha trabajado con planeaciones y alternativas de solución para mejorar la distribución del vital líquido. Fueron reparadas las bombas de los pozos de agua, entre ellos Pozo San Martín 1 y San Martin 2.

ubicados en km 6.5 rumbo a Ejido San Blas, cambiando tubería dañada por nueva en la columna de extracción, acometida eléctrica y reparación de motores, en el Pozo 6 ubicado en las instalaciones de SIMAS se reparó motor de bomba y apartarrayos siniestrados por descarga eléctrica, mientras el pozo 5 sigue en proceso de compostura para mejorar el servicio a la comunidad, se cambiaron válvulas de agua en Ejido Las Higueras, logrando mejor calidad en sistema de agua a las familias, se atendieron reportes de drenaje colapsado con apoyo de camión vactor. Se ejecutaron obras de ampliación de la Red de agua potable. Al inicio de la administración se hizo entrega de uniformes para todo el personal. Se incluyeron programas alternativos para la regulación de pagos que permiten modificar la infraestructura en las redes de agua y drenaje” con estas y más acciones se ha eficientado el sistema de agua, externo el Edil y detalló más obras.

Al final se llevó a cabo el Consejo Político Municipal, teniendo la mayoría del quórum estatutario, se realizó la toma de protesta de los Consejeros y Consejeras Políticos Municipales.