Entrega Hugo kits a maestros

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez asistió a la secundaria de San Buenaventura donde compartió un tiempo con personal docente y maestros durante el Consejo Técnico Escolar.

Además de desearles éxito en el Nuevo ciclo escolar 20223-2024 el alcalde pelirrojo les hizo Entrega de paquetes escolares en beneficio de los maestros quienes mostraron entusiasmo por el gesto de su colega.

Agradable plática con los maestros de la Secundaria Andrés S. Viesca reconocida por las generaciones de alumnos que se han formado en el municipio de San Buenaventura, entre ellos el propio alcalde.

Acompañado de la regidora de educación Rocío Rodríguez Carreón, la directora de educación Rosa María Hipólito, representante estatal de SIDS Ericka Valdés y el regidor de deportes Antonio Moreno, el alcalde Hugo Lozano entregó cada presente a los docentes y a la Directora del plantel Maricela Valdes Delgado.