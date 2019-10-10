ENTREGA MARS OBRAS POR 1.7 MDP A SECUNDARIA TÉCNICA DE EJIDO LA CRUZ, EN FRONTERA

Frontera, Coahuila de Zaragoza.- El impulso al sector educativo por parte del Gobierno del Estado se refleja al brindar mejoras en infraestructura a escuelas de los ejidos y comunidades rurales, señaló el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

El Mandatario visitó la Secundaria Técnica N° 60 “Matías Nájera Silva”, ubicada en el Ejido La Cruz, del Municipio de Frontera, donde hizo entrega de diferentes obras por un monto superior a 1 millón 700 mil pesos en beneficio de más de 250 alumnos.

Acompañado del alcalde Florencio Siller Linaje, realizó el corte de listón a dos nuevas aulas, y enseguida, junto al Secretario de Educación, Higinio González Calderón, y la Directora del plantel, Lidia Elisa Rodríguez Conde, les guiaron en el recorrido al interior de la secundaria, donde constataron las mejoras en el centro educativo, que hoy cuenta con nueva aula didáctica, sanitarios rehabilitados, rampas y obra exterior.

Riquelme Solís reconoció el esfuerzo de los estudiantes, quienes han logrado posicionar al plantel entre los mejores de la entidad por su sistema educativo, y el apoyo de padres de familia y maestros, que han sido gestores para que esta obra llegue.

“Me da gusto que la escuela haya alcanzado una inversión más en mi Administración y los beneficios que reciben. Coahuila hoy tiene niveles educativos que nos permiten acercar obras para mayor calidad en los alumnos”, expresó.

“Conozco perfectamente el sistema que ofrecen las secundarias técnicas, ya que yo estudié en la Número 1 de Torreón, y sus bases es preparar a los estudiantes en carreras técnicas, para la inserción laboral, por ello también estamos trabajando a la par en la atracción de nuevas empresas que logren generar empleo que las generaciones tendrán cerca de la tierra que los vio nacer”.

Destacó la labor que ha realizado la directora Rodríguez Conde, quien ha llevado a buen recaudo con el apoyo de la sociedad de padres los logros que se tienen a partir de ahora en el plantel.

El Gobernador recalcó que con la participación de todos en conjunto padres, maestros y directores, Coahuila tiene mejores instituciones educativas, por lo que invitó a los alumnos a poner todo su empeño y aprender lo que en los talleres se imparte, porque son base en su formación.

Hizo el compromiso de dotar de climas en corto plazo para mejorar las condiciones de los alumnos en temporada de calor.

En su mensaje, el alcalde Siller Linaje agradeció el apoyo del Gobernador que ha brindado en su Administración al sector educativo con estas obras sociales, que traen grandes beneficios para los estudiantes de todo el estado, y Frontera no es la excepción.

Por su parte, Jesús María Montemayor, Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), destacó que esta escuela ha sido muy beneficiada con obras como impermeabilización de aulas, cableado eléctrico y sanitarios, para que tengan mejor calidad educativa.

Al tomar la palabra, la directora Rodríguez Conde expuso que la escuela tiene 35 años de fundada y es la primera vez que un Gobernador los visita y brinda tantos beneficios, por lo que los alumnos irrumpieron en fuertes aplausos para Riquelme Solís, al ser un gran estímulo para los estudiantes.

“Durante los últimos 18 meses hemos recibido muchos beneficios: Impermeabilización y cableado totalmente nuevo; además, como somos una secundaria técnica en área rural, ahora tenemos un centro de reproducción y engorda porcina, área de huerto para aprendizaje de alumnos y hoy nos entrega sanitarios, un aula didáctica totalmente rehabilitada, lo que eleva la calidad en la excelencia educativa”, expuso.

De igual manera, a nombre de los alumnos Ximena Alvarado Sánchez, estudiante especial, con gran carisma dirigió emotivo mensaje al Gobernador y lo felicitó por la visita y el trabajo hecho en bien de su escuela, que ya tiene mejores instalaciones.