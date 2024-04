Entrega San Buena carro del año

San Buenaventura, Coah.- La señora Lidia Guadalupe Salinas Estrada es la afortunada ganadora del automóvil ultimo modelo que el Ayuntamiento de San Buenaventura rifó entre contribuyentes cumplidos que pagaron su predial durante los primeros tres meses.

"Estoy muy contenta, gracias a Dios soy ganadora de este bonito premio, siempre he pagado los impuestos de mi casa de la Benito Juárez, aunque radico en Estados Unidos cada año vengo a cumplir con las contribuciones, vengo seguido y el predial es algo que siempre pago, tengo mucho cariño por esta ciudad, yo nací aquí en San Buenaventura de hecho ahí nací en la colonia Benito. Yo invito a los ciudadanos a que sigan pagando porque aparte de los beneficios la oportunidad que nos están dando es algo excepcional; hoy tuve la suerte pero mañana puede ser cualquier otro habitante, es una bendición y gracias a todas las personas de aquí que se portaron muy bien cuando me hablaron y me buscaron ese día del sorteo, pero al principio me asusté porque no sabía para qué me buscaban, ya después cuando supe pues no me la creía" voy

Los regidores hicieron la entrega oficial del carro Renault KWID 2024 color rojo que se rifó entre cumplidos con el sorteo de la lotería nacional del 02 de Abril que arrojó de primer lugar el número 29519, como cosa sorprendente fue el mismo folio y completo que tenia en su recibo de pago la contribuyente Lydia Guadalupe Salinas Estrada de la colonia Benito Juárez.

El tesorero Carlos Enrique Martínez Rivera corroboró los datos informando que la contribuyente hizo el pago de 576 pesos por concepto de predial anual a nombre de la señora Lydia Salinas, quien acudió el pasado 08 de febrero a ventanilla de Catastro y posterior a Tesorería, registrando el folio No. 29519, dando Fe notario público por la entrega legal.