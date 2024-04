Entregan Acerobonos y pantallas

Sin poder ocultar su alegría, ganadores del Sorteo Contribuyente Cumplido, se mostraron muy contentos y a la vez agradecidos, pues con sólo pagar su impuesto predial tuvieron la oportunidad de ganar una pantalla de 40 pulgadas un Acerobono.

Fernando Raúl de los Santos Castellanos, dijo estar muy agradecido porque salió afortunado con un Acerobono "y todo por haber pagado a tiempo mi impuesto predial".

Conminó a la población a cumplir con el pago de su impuesto para de este modo tener la oportunidad de participar en los beneficios que se dan por pago puntual.

Fernando de los Santos agregó que el Sorteo del Contribuyente Cumplido que llevó a cabo la Presidencia de Frontera, le dio la oportunidad de poder salir ganador de un Acerobono, el que dijo, le permitirá disfrutar de los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol junto con su familia.

Mientras, Gloria Angélica Mata Dávila, ganadora de una pantalla de 40 pulgadas no pudo ocultar su emoción y externó en voz alta "nunca me había sacado nada". En esta pantalla no sólo podré disfrutar de la programación de los canales, sino que también podremos ver los juegos de béisbol.

Dijo que agradece este tipo de sorteos, pues esto motiva a la gente a seguir cumpliendo oportunamente con sus pagos como es el Impuesto Predial recursos que dijo, se ven reflejados en la realización de obra para beneficio de todos.

Por su parte Margarita Ibarra, dijo que no se esperaba que pudiera ganar algo, y logró un Acerobono "estoy muy agradecida por haber salido ganadora, por lo que no dudó en invitar a la población a cumplir con el pago de sus contribuciones.

Dijon que ganar un Acerobono le permite a ella y a su familia poder ir a presenciar los juegos de béisbol, poder pasar un rato de convivencia con su familia y además disfrutar de este premio producto del Sorteo Contribuyente Cumplido.

"Quiero dar las gracias por este premio, porque confieso que nunca antes me había sacado nada, me siento muy feliz", externó la dichosa afortunada.