Entregan ahora 400 despensas

FRONTERA COAH-. El Ayuntamiento de Frontera llevó a cabo la tercera entrega del programa alimentación para obreros de Altos Hornos de México que radican en Frontera, en esta ocasión se entregaron 400 despensas, haciendo un total de más de mil 500 despensas en las tres emisiones.

Desde muy temprana hora obreros o esposas de obreros, llegaron a la presidencia municipal para recibir esta despensa que contemplaba cereal, huevo, sopas, galletas, aceite, papel higiénico, leche, manteca, atún, frijol y más artículos de la canasta básica.

1 / 3 Este apoyo es para dos o tres días, pero siguen gestionando. 2 / 3 El alcalde ha estado en dependencias federales para buscar alternativas. 3 / 3 Se han entregado más de mil 500 despensas desde que inició el programa ❮❯

Jazmín Davis Estrada; titular del departamento de Bienestar Social, dijo que desde un inicio recibieron una lista por parte de AHMSA, en este se contemplaba a la gente que trabaja para la empresa, que vive en Frontera y que ha sido golpeada por la falta de sus salarios.

Estos apoyos han sido posible gracias a la ayuda de ciudadanos e integrantes de la iniciativa privada así como del municipio de Frontera pues el alcalde Roberto Piña ha reiterado en varias ocasiones que el apoyo a los obreros siempre existirá e incluso se les ha brindado una oportunidad laboral en las obras que se realizan, esto sí así lo solicitan.

En esta tercer entrega fueron un promedio de 500 despensas las que se entregaron, además este apoyo fue exclusivo del ayuntamiento, los anteriores sí se recibió el apoyo de los ciudadanos hubo mucha participación.

“El paquete alimenticio ayuda a las familias, uno o dos días pero no resuelve el problema por eso el alcalde Roberto Piña está haciendo lo propio buscando soluciones y alternativas en la ciudad de México”, comentó Jazmín Davis.

Esas alternativas son las que brindará seguridad a las familias fronterenses en relación al tema de AHMSA, el alcalde ha estado en la Secretaria de Trabajo y Prevención Social, para una cita con María Luisa Alcalde y tener alternativas para la situación de AHMSA y sobre todo de las familias de Frontera que han sido dañadas, se busca la manera en estancias federales pero mientras hay respuesta se busca la forma de brindar un apoyo a las familias.