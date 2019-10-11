Entregan barda en la Sec. Tec. 64

FRONTERA, COAH.- Padres de familia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 64 Netzahualcoyotl agradecieron al Presidente Municipal Florencio Siller Linaje la construcción de la barda perimetral del plantel, toda vez que durante muchos años los robos y saqueos al interior de los salones fueron constantes al no contar con está protección.

Fue el director de la secundaria Marco Antonio Moguel Loyo quien explicó que el mes de febrero ingresaron la solicitud al Ayuntamiento, debido a que ladrones ingresaban al plantel y saqueaban salones y oficinas a plena luz del día, pues aprovechaban para ingresar por la parte trasera y lateral, donde solo tenían malla ciclónica.

“Estamos agradecidos por que ya tenemos 243 metros de barda perimetral, la cual cierra los espacios de ingresos por las partes laterales y traseras del plantel, nosotros no contábamos con los más de 300 mil pesos de recurso que se necesitaba para construirla, por ello la solicitamos y se nos brindó el apoyo”.

“La escuela se fundó en 1984 y nunca se había realizado una barda, por lo que agradecemos enormemente a la actual administración municipal”.

Por su parte los miembros de la sociedad de padres de familia coincidieron en que era muy necesaria la barda perimetral, pues no solo ingresaba gente extraña al plantel, sino también eran constantes los jóvenes que brincaban la cerca y se “volaban” las clases, poniéndose en riesgo de que algo les sucediera.

Como padres de familia estamos agradecidos por esta obra, porque podemos estar más tranquilos, ya que existirá más control de quienes entren y salen del plantel, además los jóvenes saben que para salir hay que pasar por dirección, así que evitan salir de clases sin permiso de los docentes.

Lamentaron que la entrega formal de la obra no pudiera realizarse con un evento en el que participaran la totalidad del plantel educativo, funcionarios, docentes y padres de familia, pero por las inclemencias del tiempo, el evento fue suspendido.