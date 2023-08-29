Entregan hoy la prepa del 8

Hoy será un día histórico para Frontera; el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya y autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inaugurarán la primera extensión en todo el estado, de la preparatoria Ladislao Farías Campos en el ejido 8 de Enero.

A principios del mes de febrero de este año, el Gobierno Municipal arrancó la construcción y hoy ya es una realidad, gracias al apoyo de empresarios, ejidatarios y sobre todo de la máxima casa de estudios de la UAdeC que se encargó del tema administrativo y operativo.

Con una inversión de más de 12 millones de pesos, se cumplió el sueño para cientos de familias de Frontera y comunidades aledañas, pues con este nuevo plantel que albergará el bachillerato Ladislao Farías Campos evitarán que sus hijos tengan que recorrer kilómetros para llegar a la preparatoria, les generará un ahorro económico y evitará la deserción escolar.

Las instalaciones se encuentran en 394.56 metros cuadrados, y cuenta con dirección, sala de maestros, tres aulas académicas, cafetería, estacionamiento para personal, acceso principal, acceso para ambulancia, patio cívico, cancha deportiva y barda de concreto.

Hoy en punto de las 10:00 de la mañana será el evento de inauguración del nuevo edificio, en donde se contará con la presencia del Oficial Mayor Dr. Luis Gutiérrez Flores, de la UAdeC así como directivos de otras universidades de la región, alumnos y funcionarios.