Entregan leche en los ejidos

Cuatro Cienegas, Coahuila.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas mantiene acciones sociales en beneficio de las familias del sector rural, gracias a los apoyos de empresas y fundaciones altruistas.

Catalina Mata García, presidenta honoraria del DIF Municipal a nombre del alcalde Beto Villarreal, agradeció por el apoyo que en especie envía Fundación Lala, quienes a través de la mencionada institución, envían dotaciones del producto lácteo que es entregada personalmente a las familias de comunidades rurales de Cuatro Cienegas.

"Estamos muy bendecidos por la Fundación Lala, el donativo en cajas de leche es un apoyo brindado que se va directamente hacia la gente de los ejidos, productos que nosotros llevamos mes con mes para el beneficio alimentario de las familias de comunidades rurales", mencionó la Presidenta del DIF.

Este tipo de acciones son convenios de colaboración y apoyo a las familias más vulnerables de Cuatro Cienegas que habitan en los ejidos más retirados como lo Estanque de León, Lucio Blanco y Cuates de Australia, donde los funcionarios se encargan de recoger peticiones de la población en general.