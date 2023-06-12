Entregan material en las Bibliotecas

Las bibliotecas públicas municipales de Frontera recibieron material didáctico y de limpieza pues están por iniciar los cursos de verano, el próximo 10 de julio y serán gratuitos para la población de Frontera.



El alcalde Roberto Piña y su esposa Claudia Martínez hicieron entrega del material a los encargados de cada una de las 6 bibliotecas del municipio, aprovecharon la oportunidad para hablar de las necesidades y carencias que se tienen.

Fue en la biblioteca Profesora Cenobia Delgado Hernández, en donde se llevó a cabo la entrega simbólica, ahí los profesores que están en cada biblioteca hablaron sobre la necesidad de tener un aparato de aire pues el calor es insoportable por lo que el alcalde se comprometió a cubrir la necesidad.

Angélica María Jacobo; directora de Educación en Frontera, señaló que fueron un total de seis bibliotecas que recibieron estos apoyos, entre estas se encuentra la biblioteca de la colonia Guadalupe Borja, Occidental, Sierrita, Cegare, Ejido la Cruz y una que está dentro de las instalaciones de presidencia.

En todo este material se realizó una inversión aproximada a los 12 mil pesos y eran muy necesario para los encargados de las bibliotecas y la ciudadanía que acude a ella para realizar investigación es, tareas y más proyectos.