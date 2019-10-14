Entregan obra de techo estructural

FRONTERA, COAH.- Con mucha alegría los alumnos y maestros de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, recibieron la obra del techo estructural que construyó el Ayuntamiento de Frontera que bien dirige el Alcalde Florencio Siller Linaje.

Se invirtieron un millón 854 mil 405 pesos para ayudar a los dos turnos de la escuela que se localiza en la colonia Aviación.

Beneficiando a 330 alumnos del turno matutino y 150 del turno vespertino, la entrega se hizo ayer lunes por la mañana, donde también se rindieron los honores a la Bandera Nacional.

El Alcalde de Frontera firme en su proyecto por tener una ciudad segura, limpia y ordenada, por eso la preparación educativa forma parte de este objetivo.

Lo reconocieron porque alcaldes como no hay dos, porque les regaló también la pintura para el foro y mas lámparas, arreglando toda la escuela para que los niños tengan un lugar más cómodo donde estudiar.