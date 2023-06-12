Entregan tinacos y cisternas en Castaños

Extendiendo los beneficios del programa de subsidios “Fortaleciendo Castaños” que se mantiene activo de forma permanente en mancuerna con Congregación Mariana Trinitaria para respaldar a nuestras familias en su desarrollo, el alcalde Juan Antonio Garza García hizo entrega este viernes de 30 tinacos y cisternas más a beneficiarios tanto de la mancha urbana como de las distintas comunidades ejidales que conforman al municipio.

Esto como más resultados del trabajo diario que se emprende para impulsar a los castañenses en su desarrollo familiar y económico, ante lo que el Edil invita a la comunidad a seguir acercándose a las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la Presidencia Municipal para conocer todos los subsidios que se tienen al alcance de sus manos.

Detalló que el horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes y que además de opciones para mejorar el almacenamiento y acceso al vital líquido se encuentran disponibles subsidios para adquirir materiales de construcción, entre otros enseres.