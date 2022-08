Enviaría Frontera víveres a Agujita

FRONTERA., COAH.- El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya dijo que no enviará elementos de Protección Civil o bomberos a prestar apoyo en la mina de Agujita porque ahí se requiere personal especializado en esos accidentes y cuando no se tiene especialistas en esos temas es mejor no estorbar con exceso de personas, pero sí enviará ayuda humanitaria para las familias de los mineros atrapados si se requiere.

El edil lamentó la situación que están pasando las familias de los mineros y aplaudió la labor de las diversas dependencias de gobierno que están trabajando para rescatar a estas personas que como todos los días salieron a trabajar para buscar el sustento para sus familias, sin imaginar que se iba a suscitar este lamentable accidente.

Piña Amaya mencionó que este tema es muy delicado pues los habitantes de la región carbonífera se arriesgan todos los días al bajar a las entrañas de la tierra para trabajar, por lo que espera que esta no sea de nueva cuenta una historia triste que provoque luto y dolor a las familias de la región.

Comentó que gracias a que en México existen buzos y personal especializado en rescate en minas, espera que pronto se tengan noticias de los mineros que se encuentran atrapados y sobre todo dijo tener fe en que el milagro pueda concretarse para el bien de las familias que albergan la esperanza de que sus seres queridos aún estén con vida.