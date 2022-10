Erogará en Castaños 4 mdp en aguinaldos

CASTAÑOS COAH-. Un recurso de 4 millones de pesos se tienen destinados para el pago de aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento de Castaños, señaló Juan Antonio Campusano Oviedo; tesorero municipal.

Señaló que este recurso ya se tiene y es producto de ahorros que han tenido durante todo el año, independientemente de las participaciones del Gobierno del Estado, se ha hecho un buen trabajo con el recurso y mencionó que las finanzas de Castaños son sanas, están por hacer el informe del tercer trimestre y será la próxima semana para saber cómo quedaran pero son número favorables.

Dijo que fue a través de ahorro y optimización de los recursos que tiene el municipio desde que inició la administración se comprometieron a no gastar en cosas innecesarias, lo que se tenía estipulado para el 2022 ya se terminó, se tiene una estrategia a partir del 17 de octubre se van a condenar el 100% de los recargos a impuestos prediales hasta el 31 de diciembre.

Comentó que los 4 millones de pesos ya se tienen y los mantendrán hasta diciembre cuando toque pagar el aguinaldo a los trabajadores sindicalizados y de confianza, que reciben diferentes montos de acuerdo a su antigüedad y categoría.

Dijo que si esto es posible es también gracias a la restricción que puso el alcalde Juan Antonio Garza García para no gastar dinero en cosas que no son necesarias y por el contrario no escatimar cuando se trate de peticiones por problemas sociales.