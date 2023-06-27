“Es delito grave no registrar a niños”

FRONTERA COAH-.No tener un registro y un acta de nacimiento se convierte en un factor de excusación y discriminación, un niño, niña o adolescente que no es registrado no cuenta tiene identidad legal y esto es un delito, se han presentado varios casos en Frontera y la Pronnif está atendiéndolos.



Lo anterior lo dio a conocer Norma Guadalupe Leija Martínez; titula<r de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, del municipio de Frontera, dijo que han tenido mucha actividad de registros extemporáneos, acreditaciones de hechos que realizan a padres de familia.

Es decir que los papás solicitan intervención para poder brindarle un acta de nacimiento a su niño, niña o adolescente, mencionó que Martha Herrera; subprocuradora de la Región Centro de la Pronnif ya tuvo acercamiento con oficial del registro civil 01 pactaron un convenio de colaboración, tienen obligación d canalizar a estas oficialías a cada una de las familias a las que se brinde un registro extemporáneo para que se agilice el trámite y cumpla con este requisito.

Uno de los casos más recientes es el de una niña de 6 años que fue registrada después porque no tenía su registro, se trabajó con la familia se elaboró un convenio compromiso, la mamá se comprometió a brindarle todas las atenciones y cuidados necesarios y ya dio cumplimiento a este trámite.

No brindar identidad es violar sus derechos y es ejercer la omisión de cuidados, al momento de nacer se entrega un certificado, más datos generales, con ese documento se acercan al registro civil pero si no lo llegan a hacer la Pronnif tiene la obligación de hacerlo.

Norma Leija dijo que muchas veces los papás no lo hacen porque normalmente se les extravió el certificado al alumbramiento o por temas de incompatibilidad de padres de familia, por eso invitó a la población a aprovechar este convenio, el servicio dentro de la Pronnif es gratuito y es en el Registro Civil donde se impone algún costo, pero como instancia el servicio y la atención de brinda gratuitamente.