Es EU comprador No 1 de fentanilo

SALTILLO, COAH.- En Coahuila no se consume el fentanilo; sin embargo, el Estado es una de las rutas que se intenta utilizar para enviarla a Estados Unidos, que es uno de los principales mercados en la que se vende, afirmó el Delegado en Coahuila de la Fiscalía General de la República, Efraín Gastelum Padilla.

"No tenemos indicios de que existan laboratorios clandestinos para producir la droga sintética, toda viene de otros Estados de México, a pesar de que en Coahuila no hay consumidores de fentalino, no es lo mismo con el cristal y mariguana, aunque el tráfico de ésta última ha descendido", detalló el funcionario federal.

Gastelum Padilla reiteró que la droga con mayor consumo en Coahuila es el cristal y los distribuidores que han sido detenidos tienen entre los 18 años y los 35 años: "Sí hay menores que la trafican, pero en baja escala, la mayoría son personas adultas a las que les hemos confiscado los estupefacientes".

El Delegado de la FGR en Coahuila explicó que la mayor parte del comercio y consumo del cristal en es Piedras Negras y Acuña, al igual que en la Región Laguna; sin embargo, no hay un lugar exacto para decir donde se utiliza más: "Es una droga que tiene muchos años que se vende al menudeo en toda la República Mexicana, mientras que el fentanilo va hacia Estados Unidos porque ahí está principal mercado", reiteró.

Por otra parte, Gastelum dio a conocer que en lo que va del año se han detectado más de 20 tomas clandestinas de petróleo, la mayor parte de ellas en Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y General Cepeda, que es donde existe un marcado problema de huachicoleo y para combatirlo, de manera diaria se celebran reuniones con personal de PEMEX para trabajar en las estrategias para combatir dicho delito.