Es Frontera la ciudad más limpia de la región

FRONTERA COAH.- Frontera sigue siendo la ciudad más limpia de la Región Centro, señaló el alcalde, mencionando que así seguirán y que por eso era necesario y muy importante la adquisición de un nuevo camión recolector de basura que permitirá mantener a la ciudad en los mayores rangos.

"¿Cuándo me han acompañado a la inauguración de calles?, no he hecho, hemos pavimentado muchas calles pero no hicimos ningún ejercicio de inauguración, se adquirió otro camión mientras que en otros municipios no tiene cómo operar desde hace algunos años", señaló.

Aunque el alcalde reconoció que las comparaciones no son buenas, en Frontera se tiene una planeación establecida, no hay excesos, el camión es de la mejor marca que existe, es nuevo modelo 2024, es de contadores el maquinado completo, el tanque es totalmente nuevo, pistones, tiene una capacidad para 8.5 toneladas de carga.

Dijo que los trabajadores le saben ya al camión, trae doble pistón de empuje, comentó que el domingo lo manejó está en excelentes condiciones, lo que le brinda oxígeno a la ciudad.

"Hasta este momento Frontera sigue siendo la ciudad más limpia de la Región Centro del Estado de Coahuila, de toda, si alguien tiene duda caminamos colonia por colonia en su ciudad y la mía", comentó el alcalde.

Recordó que recientemente se adquirió un camión de 3.5 toneladas nuevas, una NISAN nueva, esto en los últimos dos meses, ya no habrá más inversión en unidades se están preparando para cerrar fuerte la administración terminando las obras que siguen ejecutándose.