Félix Rodríguez Ramos aparece en lista de posible salida de su cargo.

MONCLOVA;COAH.-Tras la filtración de una lista que supuestamente proviene de la Secretaría de Educación, donde se menciona la baja o reubicación de 50 funcionarios, el titular de Servicios Educativos en la región centro, Félix Rodríguez Ramos, expresó no tener conocimiento de su posible salida.

"No nos han informado de ningún cambio, pero todos sabemos que estos puestos no son de escalafón y si hay alguna indicación al respecto, estamos para cumplirla", declaró Rodríguez Ramos. "Sé que tenemos nueva coordinadora de Servicios Educativos en el estado y ella se integra a este gran equipo de regionales. Agradecido estoy con Lili, nuestra anterior coordinadora, y bueno, los cambios llegan y todos son favorables".

Rodríguez Ramos agregó que, aunque no tiene certeza sobre su continuidad en el cargo, se muestra agradecido por el tiempo que ha servido en su posición. "Vamos a esperar primero si vamos a seguir estando, son situaciones que no están al alcance de uno. Es una situación que en lo particular estoy agradecido por el tiempo que llevo. Estoy aquí desde 2016; estaba de comisionado con una misión de supervisión y me indican que cubra este espacio. Después me jubilé y me recontratan en este espacio de servicios educativos regional. Ya tengo en el puesto 12 años y me siento satisfecho con el trabajo que hemos hecho".

Félix Rodríguez Ramos, de 62 años y maestro jubilado, ha desempeñado diversos roles a lo largo de su carrera, incluyendo coordinador de campaña, delegado y comisario del PRI, así como comisario en Castaños. Ha trabajado en Educación para Adultos, en bibliotecas, programas sociales, y como asesor de educación especial, además de jefe de sector de educación especial. Es maestro en educación primaria y licenciado en educación especial, con posgrados en formación de líderes y directivos del DECAM IECAM.

"Confío en el trabajo desarrollado y en que cualquier cambio será en beneficio de la comunidad educativa", concluyó Rodríguez Ramos.