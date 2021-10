Es riesgoso ser policía

"Los ataques no son frecuentes, pero es el riesgo de ser un policía", comentó el director de Seguridad Pública respecto a un elemento que fue amenazado con un machete, indicó que las personas intoxicadas no respetan a las autoridades.

Fue el pasado jueves por la noche en la colonia Occidental donde un oficial de la Policía Municipal estuvo a punto de ser partido en dos luego que un sujeto armado con un machete intentó herirlo de manera certera, siendo sometido por los oficiales justo en el momento preciso, evitándose una tragedia.

Al entrevistar al General Juan José Castilla señaló que se trataba de sujetos adictos a sustancias tóxicas, estaban haciendo escándalo en vía pública y los vecinos los reportaron a la corporación y al lugar se acercó la policía estatal.

"Traían machetes en mano y los amenazaron, pero afortunadamente no lograron herirlos, se los llevaron porque también andaban drogados. No es muy frecuente, pero es el riesgo de ser un policía, sobre todo que cuando las personas están intoxicadas, no respetan a ninguna autoridad".

Pidió a la ciudadanía el hacer las denuncias o reportes correspondientes en caso de ver a más sujetos agresivos y bajo los influjos del alcohol o drogas.