Es San Buena la sede de PODARTE

San Buenaventura, Coahuila.- El municipio de San Buenaventura fue sede regional de la capacitación “Podarte” dirigida por la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila.

El Curso de poda teórico - práctico de árboles Urbanos fue presentado por el Ing. Jorge García Rodríguez quien utilizó material gráfico y videos para facilitar la atención de los asistentes.

Presenciaron el interesante curso los alcaldes de la región, dando la bienvenida el alcalde pelirrojo Hugo Iván Lozano Sánchez a sus homólogos de Abasolo Ramiro Reyes, de Nadadores Alejandra Huerta, de Ocampo Laura Mara Silva y su amigo de Cuatro Ciénegas Beto Villarreal quienes fueron acompañados cada uno con los responsables del departamento de ecología / servicios primarios.

El Ingeniero con especialidad en la botánica y cuidado de las plantas Jorge García Rodríguez agradecio al alcalde Hugo Lozano y a la regidora de Ecología Blanca Selene Cuellar por la gestión de este curso a la Secretaría del Medio Ambiente bióloga Eglantina Canales.

Como organizadores de este evento que fue de gran apoyo para dar a conocer información general sobre las podas que se realizan en los municipios principalmente en áreas verdes así como en espacios públicos, fue muy valiosa la capacitación y asistencia de algunos de los alcaldes pues la necesidad de atender los municipios que son muy arbolados como los de estas localidades donde hay mucho árbol, se tiene la necesidad de hablar de fechas y climas para podar.

“No solo porque ya me está rozando un cable o ya se está cayendo se va a podar el árbol, se debe conocer el momento preciso en el que vamos a beneficiar al árbol no solamente destruirlo como se ha hecho en cierto tipo de podas que en vez de beneficiar afectan al árbol además qué los exponemos a enfermedades, plagas y todo tipo de problemas por ello este curso teórico dice cuando hay que talar un árbol en caso de que pues ya no tenga vida y estorbe; vamos a darles unos tips para detectar cuándo es necesario retirar un árbol o podarlo” explicó el Ingeniero.