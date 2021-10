Espera ‘Lencho’ que sean especulaciones

FRONTERA., COAH.- Sería aventurado el emitir una declaración de un tema tan importante como es la posible declaración de quiebra de una de las empresas filiales de Altos Hornos de México, más cuando la economía estaba iniciando un periodo de recuperación, sin embargo esperamos que todo esto solo sean especulaciones y no haya una nueva mala racha para la empresa acerera dijo el Alcalde Florencio Siller

El edil dijo que luego de que se diera a conocer que la empresa Minera del Norte estaba solicitando apegarse al artículo 11 para declararse en quiebra, muchas personas comenzaron a especular sobre el tema y sobre el posible estado financiero de Altos Hornos, sin embargo nada de eso ha sucedido y no se debe especular con un tema tan importante.

“Me gustaría escuchar mejores noticias pues por todos es sabido que tanto AHMSA y sus empresas filiales son el sustento de miles de trabajadores de la región así como de la economía local, en mi caso no puedo emitir una declaración porque el tema aún no es de mi conocimiento, AHMSA siempre se ha caracterizado por levantarse de los problemas y estoy seguro de que si este fuera el caso no sería la excepción”.

Siller Linaje dijo que tanto la comunidad como los inversionistas están esperando que altos hornos vuelva a sus volúmenes de producción, rompiendo records a nivel nacional e internacional, por lo que aseguró que prefiere esperar a que se emita una declaración oficial de la empresa para poder opinar sobre este caso.