Esperan aprobación para abrir panteones

FRONTERA, COAH.- Aun en espera de saber si se podrá abrir el panteón los primero días de noviembre se encuentran los vendedores tanto locales como foráneos, quienes esperan la aprobación del municipio y este a su vez del subcomité de salud para saber si habrá permiso o no.

El director de Ingresos del Municipio, Ricardo Hernández dijo que esta ha sido una constante de las últimas semanas, pues hay por lo menos 20 floristas y comerciantes locales y foráneos que superan esta misma noticia para determinar si podrán vender los días de mayor afluencia que son el 1 y 2 de noviembre.

"Constantemente me hablas para peguntarme si habrá o no permiso, pero mi respuesta y nuestra postura es que se tiene que aprobar primero por el subcomité, de ahí que no podemos darles permiso ni engañarlos o prometerles una cosa, pues dependemos totalmente de las autoridades de salud", explicó.

De igual forma manifestó que solo resta una emana para que concluye el mes de octubre y aun nos e tiene a ciencia cierta una respuesta para los comerciantes, que esperan este tipo de fechas para generar ventas y por solventar sus gastos, pues esta es su única fuente de ingresos y son en fechas especiales cuando repuntan un poco más sus ingresos.

Finalmente el funcionario dijo que a más tardar la siguiente semana de quedar el decreto si se abrirá o no el panteón, asimismo si se les dará permiso a los floristas y comerciantes de vender a las afueras del camposanto, ante las medidas sanitarias que se encuentran vigentes.

EN CONTEXTO

