Esperan en Ciénegas Navidad congelante

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Ante la llegada del frente frío 19, el alcalde de Cuatro Ciénegas Beto Villarreal dijo que se acondicionaron albergues en el desierto coahuilense e instruyó a las autoridades correspondientes para atender a familias vulnerables.

"Este jueves se pronostica un descenso importante en la temperatura, situación que provocará termómetro por debajo de los 0° C. Nuestro equipo estará en rondines constantes por los sectores vulnerables y hará la tarea de traslado de ser necesario a los albergues a personas que lo requieran".

Carlos Armando Moreno Garza, Director de Protección Civil de Cuatro Ciénegas, puso a disposición de la ciudadanía y personas que van de paso dos albergues en la cabecera municipal, mismos que tendrán lugar en La Casa del Peregrino y en la base de Protección Civil.

Estará activa la línea directa de atención en el 866-163-94-57 y pidió extremar precauciones.