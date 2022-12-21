Contactanos

Coahuila

Esperan en Ciénegas Navidad congelante

El alcalde Humberto Villarreal anunció albergues y llama los ciudadanos a protegerse y resguardarse.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 21 diciembre, 2022 - 08:06 p.m.
Esperan en Ciénegas Navidad congelante
Este jueves se pronostica un descenso importante en la temperatura.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-  Ante la llegada del frente frío 19, el alcalde de Cuatro Ciénegas Beto Villarreal dijo que se acondicionaron albergues en el desierto coahuilense e instruyó a las autoridades correspondientes para atender a familias vulnerables.

"Este jueves se pronostica un descenso importante en la temperatura, situación que provocará termómetro por debajo de los 0° C. Nuestro equipo estará en rondines constantes por los sectores vulnerables y hará la tarea de traslado de ser necesario a los albergues a personas que lo requieran".

1 / 2
Esperan en Ciénegas Navidad congelante
El alcalde de Cuatro Ciénegas Beto Villarreal dijo que se acondicionaron albergues en el desierto coahuilense.
2 / 2
Esperan en Ciénegas Navidad congelante
La situación que provocará termómetro por debajo de los 0° C.

Carlos Armando Moreno Garza, Director de Protección Civil de Cuatro Ciénegas, puso a disposición de la ciudadanía y personas que van de paso dos albergues en la cabecera municipal, mismos que tendrán lugar en La Casa del Peregrino y en la base de Protección Civil.

Estará activa la línea directa de atención en el 866-163-94-57 y pidió extremar precauciones.

  • Esperan en Ciénegas Navidad congelante

    El alcalde de Cuatro Ciénegas Beto Villarreal dijo que se acondicionaron albergues en el desierto coahuilense.

  • Esperan en Ciénegas Navidad congelante

    La situación que provocará termómetro por debajo de los 0° C.

  • Esperan en Ciénegas Navidad congelante
  • Esperan en Ciénegas Navidad congelante
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados