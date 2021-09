Esperan no ocurra alza en la gasolina

FRONTERA., COAH.- Mientras las clausuras de terminarles privadas de almacenamiento de combustible sean realizadas de forma legal, no tienen porque afectar al consumidor final, pues posiblemente esta medida restrictiva se realizará por el Gobierno Federal para disminuir al máximo la compra y almacenamiento ilegal de combustible, ya que muchos gasolineros en el país realizan esta práctica con la intención de tener más ganancias aunque el combustible sea de menor calidad.

Cesar Chávez Ramón, dijo que si estas prácticas implementadas por el Gobierno Federal son con la intención de evitar el huachicoleo o la compra ilegal de combustible, se aplaude la decisión, sin embargo se tiene que revisar sobre que argumento se están realizando estas revisiones y clausuras para determinar si verdaderamente es para evitar que los gasolineros realicen actos ilegales o porque se quiere forzar a los mismos a que solo adquieran su combustible por medio de PEMEX.

El presidente de la Cámara de Comercio explicó que mientras la competencia sea legal y las gasolinas que se vendan sean de calidad, no debe de afectarse al empresario con estas prácticas, sin embargo, si con ello se va a detectar alguna acción ilegal se apoya la realización de las clausuras, pues no se puede permitir que se vendan combustibles de mala calidad, acción que en el país es muy común.

"Muchas veces las decisiones de la federación están bien fundamentadas, pero no a todos les conviene, muchos gasolineros no compran gasolina de calidad y es por ello que pelean la realización de estos operativos, desconozco si solo se están clausurando las bodegas de gasolina proveniente de otro país o se está limitando el paso de otras marcas al país, pero mientras no se afecte con un incremento de precios al consumidor final, no debe de alterarnos esta medida".

